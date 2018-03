Kind krank? Ab 1.April zum Bereitschaftsdienst

Bislang haben Wolfsburger Kinderärzte den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in ihren Praxen gestemmt – damit ist ab 1. April Schluss. Der Standort Wolfsburg wird ab 1. April in die landesweite flächendeckende Neuorganisation des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes eingebunden, in dem rund 75 Kinderärzte der Region die ambulante Versorgung kranker Kinder abends oder am Wochenende sicherstellen. Im...