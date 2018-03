47-Jähriger fährt erneut ohne Führerschein

Wolfsburg Eine zivile Funkstreifenbesatzung der Polizei kontrollierte am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr in der Brackstedter Straße in Velstove den Fahrer eines VW Bora, der in Richtung Brackstedt unterwegs war.

Die Beamten meinten, in dem Fahrer einen Mann wiedererkannt zu haben, der bereits in der Vergangenheit wiederholt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden war. Und die Beamten sollten sich nicht getäuscht haben. Hinter dem Steuer des VW Bora saß ein ihnen bekannter 47-jähriger Wolfsburger. „Dieser war letztmalig von einem Gericht Ende November 2017 zu einer Geldstrafe wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit.

Der Mann gab sogleich zu, dass er keinen Führerschein habe. Da der 47-Jährige immer wieder mit einem Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis angetroffen wurde, setzten sich die beiden Beamten mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig in Verbindung. Die dortige Staatsanwältin zögerte nicht lange und ordnete die Beschlagnahme des VW Bora an. „Ob diese Maßnahme den 47-Jährigen dazu bewegen wird, sich zukünftig nicht mehr hinter das Steuer eines Kraftfahrzeugs zu setzen, bleibt nur zu hoffen“, so Figge weiter.