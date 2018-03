Osterhasen selber basteln – das geht so

Jona hat sich für Violett entschieden. Sein Hase soll dunkelviolette Ohren haben. Dafür muss er nach vorn zur Bühne in der Bollmohr-Scheune gehen, wo die Kisten mit den Stoffresten stehen. Viermal legt er dann an seinem Basteltisch die von Figurenspielerin Andrea Haupt an alle 22 Kinder...