Die Osterfeuer brennen

Wolfsburg In ganz Wolfsburg brennen heute und auch morgen die Osterfeuer, so wie hier im vergangenen Jahr in Wendschott am Mitjätgensanger. Entfacht werden die Feuer meistens zwischen 17 und 19 Uhr. Bei einem Getränk und einer Bratwurst kommen die Leute zusammen.Archivfoto: regios24/Mottl