Vorsfelde Der 19-Jährige verständigte nicht selbst die Polizei. Er war in Richtung Vorsfelde unterwegs, als er mit seinem PKW gegen die Ampel prallte.

Betrunkener fährt in Wolfsburg gegen eine Fußgängerampel

Selbst hatte der 19-Jährige die Polizei nicht verständigt, nachdem er am frühen Sonntagmorgen auf der B188 auf Höhe der Abzweigung zur Westumgehung mit seinem PKW gegen eine Fußgängerampel geprallt war. Das übernahm laut Polizeibericht ein Zeuge für ihn. Der passierte die Unfallstelle zwei Mal. Zunächst fragte er den Unfallverursacher, ob er ihm helfen könne. Dies habe der 19-Jährige verneint - verbunden mit dem Hinweis, dass er schon die Polizei gerufen hätte. Das hatte er aber nicht.

Als der Zeuge rund dreißig Minuten später erneut an der ramponierten Ampel vorbeifuhr, war von der Polizei noch immer keine Spur. Also griff er selbst zum Telefon. Als die Beamten dann schließlich vor Ort waren, stellten sie fest, dass der junge Fahrer auf seinem Weg in Richtung Vorsfelde nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Der Ampelpfahl stoppte das Fahrzeug schließlich. Dabei hatte er Alkohol im Blut - 1,29 Promille, wie die Polizei angibt.

Dem 19-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen. Die Fußgängerampel hat den Zusammenstoß nicht überstanden - sie funktioniert nicht mehr. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.