Rekord: Über 1500 Besucher bei Ehmer Osterfeuer

Überall in Wolfsburg, vor allem aber in den Stadt- und Ortsteilen, fanden am Samstag und Sonntag Osterfeuer statt. Dabei drückte das nasskalte Wetter mit leichtem Flockentanz am Samstag die Besucherzahlen unter das Niveau des Vorjahres.NordstadtIn der Nordstadt lud der VfR-Eintracht zum Osterfeuer...