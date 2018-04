Polizei erwischt Autoaufbrecher auf frischer Tat

Wolfsburg Der Wolfsburger Polizei ist am Donnerstagnachmittag die Festnahme eines Autoaufbrechers auf frischer Tat geglückt. Gegen 15.15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann sich in der Straße Klieverhagen an einem schwarzen Golf auffällig zu schaffen machte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine alarmierte zivile Funkstreifenbesatzung, die in unmittelbarer Nähe war, konnte beobachten, wie der Verdächtige die Seitenscheibe des besagten VW Golf zerstörte und eine Tasche aus dem Fahrzeug stahl. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung des Täters auf, der beim Anblick seiner Widersacher die Flucht ergriff, bei der er sich seines Diebesgutes entledigte. Die Flucht endete jedoch etwa 50 Meter weiter, denn die Beamten hatten den Flüchtenden schnell eingeholt. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden und legten dem Festgenommenen Handfesseln an. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Hosentasche ein Taschenmesser, das sichergestellt wurde. Der Festgenommene wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, wo herauskam, dass es sich bei dem nunmehr Beschuldigten um einen 33 Jahre alten Wolfsburger handelte. Der Mann räumte bei seiner ersten Vernehmung die Tat ein. Er wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ob der Mann auch noch für weitere Autoaufbrüche in den vergangenen Wochen in der Straße Klieverhagen in Betracht kommt, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

