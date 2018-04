42-Jähriger fährt mit 2,03 Promille

Wolfsburg Gut getankt hatte ein 42-jähriger Wolfsburger, als er am Ostermontagmorgen von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann war gegen 4.30 Uhr den Beamten aufgefallen, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit seinem blauen VW Golf vom Schachtweg in die Heinrich-Nordhoff-Straße einbog. Dabei fuhr er so rasant, dass er den Bordstein überfuhr, wie die Polizei mitteilt. Danach ging die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dieselstraße weiter. Die Beamten entschlossen sich, den Raser zu stoppen und mussten den Streifenwagen auf Tempo 130 beschleunigen, um den Golf einzuholen. An der Bushaltestelle der Heßlinger Straße konnten sie den Mann kontrollieren. Ein Alkotest erbrachte 2,03 Promille. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

