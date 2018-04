Sprechstellen teils geschlossen

Wolfsburg Aufgrund von Personalausfällen sind einige Ortsteilsprechstellen in der Zeit von Mittwoch, 4., bis Freitag, 6. April, nur eingeschränkt geöffnet. Nicht geöffnet sind am 4. April vormittags die Sprechstellen Kästorf und Reislingen, nachmittags die Sprechstellen Velstove und Sandkamp. Am 5. April...