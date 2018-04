Bürger putzen in Neuhaus

Neuhaus/Reislingen Der diesjährige Putztag in Neuhaus und Reislingen findet statt am Samstag, 7. April, ab 10 Uhr. In Neuhaus ist Treffpunkt das Feuerwehrhaus, in Reislingen ist Treffpunkt die St.-Markus-Kirche. Im Anschluss gibt es für die Helfer Imbiss und Getränke am Feuerwehrhaus in Reislingen, Zum Wiesengarten,...