Verdi kündigt an: Wolfsburg soll Hochburg im Tarifstreik sein

In Wolfsburg wird am Donnerstag gestreikt. Foto: Arno Burgi/dpa

Wolfsburg Scheitern die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, kündigt die Gewerkschaft Verdi in Wolfsburg einen massiven Durchsetzungsstreik an.

In bislang zwei Tarifrunden des öffentlichen Dienstes sind Gewerkschaften und Arbeitgeber in den vergangenen Wochen nicht weitergekommen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber legten kein Angebot vor.

Kommt es auch in der dritten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April in Potsdam nicht zu einem Verhandlungsergebnis, dann, so sagte es am Montag Gewerkschaftssekretär Nico Limprecht (Verdi-Bezirk Region-Süd-Ost-Niedersachsen), werde Verdi „alles daran setzen, in den Durchsetzungsstreik zu gehen“.

Liegt nach dem 16. April erneut kein Verhandlungsergebnis vor, „dann generieren wir weitere Streiktage über den 16. April hinaus“, kündigte Limprecht an. Lege die Arbeitgeberseite indes ein verhandelbares Papier vor, so würde Verdi die Zahlen laut Limprecht „erst einmal mit unseren Mitgliedern rückkoppeln“.

Für Wolfsburg hat der Gewerkschaftssekretär keine guten Nachrichten. Scheitert die dritte Tarifrunde, droht Verdi, den Raum und die Stadt Wolfsburg lahmzulegen. „Wolfsburg wird ein Schwerpunkt des Durchsetzungsstreiks, die Stadt würde erheblich betroffen sein. Es würde für die Menschen massive Einschränkungen geben.“

Noch sei man aber nicht so weit. Weitere Streiktage seien laut Limprecht noch nicht terminiert. Die Hoffnung auf ein Verhandlungs- und womöglich ein offizielles Tarifergebnis sei vorhanden.

In Wolfsburg müssen sich die Menschen indes an diesem Donnerstag, 12. April, im Vorfeld der dritten Tarifrunde auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Betroffen sind unter anderem die Kommunalverwaltung, Kitas, Energieversorger, die kommunale Abfallwirtschaft, Jobcenter und die Agentur für Arbeit.

Auch im Busverkehr wird es zu Behinderungen kommen. So wird am Donnerstag der Fahrbetrieb der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss bestreikt, wie die WVG mitteilt. Dies betrifft demnach alle Linien sowie auch den Schülerverkehr. Da die Subunternehmen der WVG nicht vom Streik betroffen sein werden, können die von ihnen befahrenen Linien bedient werden.

Die WVG bittet zu beachten, dass es auf den verbleibenden Fahrten zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen kommen könne, so dass eine Beförderung aufgrund möglicher Überfüllung nicht garantiert werden könne.