Vorbereitende Arbeiten für Bauprojekt

In der Tiergartenbreite soll auf der Grünfläche zwischen der Schulenburgallee und Am Gutshof ein neues Wohnbauprojekt entstehen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, werden im Zuge der Planungskonkretisierung am kommenden Dienstag, 24. April, ab etwa 8.30 Uhrganztägig Bodenuntersuchungen...