Die WMG lädt am 5. Mai zum Kinderfest ein

Am Samstag, 5. Mai, wird es bunt in der mittleren Porschestraße: Dann lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) von 11 bis 18 Uhr zum ersten Kunterbunten Kinder-amstag in die Wolfsburger Fußgängerzone ein. Das Kinderfest bietet mehr als 20 Spielmodule und Stände, auf denen nach Lust und Laune getobt werden kann, zum Beispiel auf dem Kletterturm, einem Bungee-Run oder mehreren Hüpfburgen. Hinzu kommen ein Kinderkarussell, Walking Acts von Zauberern sowie Cheerleader-Auftritte von den Honeybees des TV Jahn und der Cheerleading-Sparte des VfL Wolfsburg, wie die WMG mitteilt. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Eine besondere Aktion bietet zudem die Bären-Apotheke vor der City-Galerie an: Sie lädt zur Live-Herstellung von Frucht-Saft-Bären in Bodos geheime Bärenwerkstatt ein – Naschen ausdrücklich erlaubt. „Mit dem Kunterbunten Kinder-Samstag bieten wir als WMG erstmals ein eigenes Veranstaltungsformat in der mittleren Porschestraße für die „kleinsten Wolfsburger“ zwischen 3 und 10 Jahren an. Alle Spielmodule und Aktionen sind kostenfrei nutzbar“, erklärt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH.

