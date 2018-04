Das Phänomen Fußball auf 11 Millimeter

Die Suche nach dem Fußball-Weltmeister findet auch in Wolfsburg statt – und zwar bereits am 8. Juni. Sechs Tage vor Beginn der Fußball-WM in Russland wird im Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad die 1. Weltmeisterschaft der Fußball-Kurzfilme ausgetragen. Acht Filme aus acht Teilnehmerländern der...