Verkehrswacht codiert Fahrräder

Wolfsburg Die Verkehrswacht Wolfsburg bietet wieder eine Fahrrad-Codierung in Zusammenarbeit mit der Polizei an. Nicht nur Wolfsburger Fahrradfahrer, sondern auch Radler aus den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt sind am Samstag, 5. Mai, von 9 bis 13 Uhr in die Wolfsburger Innenstadt zu Zweirad Wichmann,...