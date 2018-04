Heilig-Geist-Kita – Angst vor ewigem Provisorium

Der geplante Umzug der Heilig-Geist-Kita, die Einkaufsmöglichkeiten am Dunant-Platz, die Busanbindung des Eichelkamps, die Straßenreinigung am Düsterhoopring und die Müllproblematik auf dem Hageberg werfen für Bewohner des Stadtteils Mitte-West Fragen auf. Los wurden sie diese am Mittwoch in der Sitzung des Ortsrates. Die stellvertretende Elternratsvorsitzende der Heilig-Geist-Kita appellierte...