Konkurrenz für die DB – Flixtrain steuert seit heute Wolfsburg an

Der erste Flixtrain rollte heute Nachmittag im Wolfsburger Hauptbahnhof ein. Die Bahn-Tochter des Fernbusanbieters Flixbus will der Deutschen Bahn auf der Schiene Konkurrenz machen. Donnerstags bis montags soll die Strecke Berlin-Stuttgart (hin und zurück) bedient werden. In Richtung Stuttgart hält der Zug nach Wolfsburg unter anderem noch in Lehrte, Hannover, Göttingen Kassel. Tickets für die Gesamtstrecke kosten ab 39 Euro. Ganz neu...