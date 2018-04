Raser überwacht

Wolfsburg. 75 Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 bekamen bei der Polizei Wolfsburg-Helmstedt am Zukunftstag einen Einblick in die vielfältigen Facetten des Polizeiberufs. Verkehrsüberwachung, Rauschbrillenparcours, Falschgeld, Chinaböller und Waffen – das Spektrum für die Jugendlichen war breit gefasst. Wie in jedem Jahr war die Diensthundeführergruppe Wolfsburg der Höhepunkt des Tages. Hier demonstrierten die Polizeidiensthundeführer die Einsatzmöglichkeiten ihres Polizeihundes.Foto: regios24/Torben Landmann