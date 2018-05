Doppelhaus in Sülfeld steht in Flammen –Schaden von 100 000 Euro.

Wolfsburg Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Sülfeld in der Nacht zu Dienstag wurden zwei Bewohner im Alter von 32 und 34 Jahren vorsorglich ins Klinikum gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die Flammen entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Den Ermittlungen nach wachten die Bewohner aufgrund der Rauchentwicklung auf und konnten noch rechtzeitig das Haus in der Straße Vor dem Busch verlassen. Währenddessen alarmierte ein Nachbar gegen 2.45 Uhr Feuerwehr und Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich noch nicht ganz erloschene Grillkohle ursächlich für den Brandausbruch. Die Untersuchungen dauern an.