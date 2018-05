Dankeschön für den VW-Zusteller

Am 1. Mai begann für Wolfgang Hammerschmidt nach 50 Jahren und einem Monat in Diensten der Deutschen Post der Ruhestand. Über vier Jahrzehnte war er der Bote für die Poststelle der Volkswagen AG. Daher ließen ihn seine VW-Kollegen um Jürgen Gentemann nicht einfach so in den Ruhestand ziehen: Als...