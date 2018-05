Wochenmarktverlegung wegen des Feiertags

Wolfsburg Die Wochenmärkte auf dem Hansaplatz und in Westhagen werden anlässlich des Feiertages Christi Himmelfahrt vorgezogen am Mittwoch, 9. Mai, stattfinden, wie die Stadt mitteilt. Der nächste reguläre Termin für die Märkte in Westhagen und am Hansaplatz ist dann wieder Donnerstag, 17. Mai.