Von Désirée Nick bis Martin Sonneborn: 10 Künstler in Wolfsburg

10 Jahre Lesetage im Hallenbad – klar, dass das im Jubiläumsjahr mit ganzen 10 Veranstaltungen gefeiert wird. Das ist mehr als in den letzten Jahren, aber zum Feiern darf man ja bekanntlich ruhig ein bisschen krachen lassen. „Die Lesetage sind ein erfolgreiches Format – wir hatten über 60 Lesungen mit mehr als 10 000 Besuchern in den letzten 10 Jahren“, freut sich Hallenbad-Chef Frank Rauschenbach. In...