Lampenfieber – ohne mich!

Wolfsburg Die Volkshochschule Wolfsburg bietet am Samstag, 26. Mai, ein Tagesseminar zum Thema Lampenfieber an. In der Veranstaltung lernen die Teilnehmer Wege, Möglichkeiten und einfache Techniken, um auftretende Erwartungsängste in schwierig erscheinenden Situationen besser zu bewältigen und um ein...