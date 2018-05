Tipps zum (besseren) Umgang mit Geld

Wolfsburg Die Volkshochschule Wolfsburg bietet im Mai und im Juni die Kurse „Wo bleibt denn nur mein Geld?“ an. Der erste Kursus findet am 18. Mai und am 25. Mai jeweils von 9.30 bis 12 Uhr statt. Der zweite Kursus findet am 5. Juni und am 13. Juni jeweils von 16.30 bis 19 Uhr statt. Veranstaltungsort ist...