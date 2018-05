LSW-Arbeiten im Hellwinkel

Wolfsburg Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Hellwinkel finden am Donnerstag, 17. Mai, abschließende Einbindungsarbeiten am neuen Fernwärmeschacht, Höhe Lerchenweg/Am Schäferbusch statt. Dafür ist es laut Mitteilung notwendig, die Fernwärmeversorgung in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu...