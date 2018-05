„Erzähl-Café“ im Frauenzentrum

Wolfsburg Zum „Erzähl-Café“ lädt das Frauenzentrum Frauenzimmer in der Goethestraße 12 am heutigen Dienstag, 15. Mai, von17 bis 19 Uhr ein. „Alternativ leben – Wo liegt das Paradies auf Erden?“ Wenn man Ulrike Anna Oemisch diese Frage stellt, antwortet sie ohne zu zögern: „Das Paradies liegt in Prinzhöfte.“ ...