Unbekannte stehlen Audi im Wert von 40000 Euro

Wolfsburg Ein 30-jähriger Wolfsburger stellte am Montagnachmittag, 14. Mai, mit Schrecken fest, dass unbekannte Täter seinen in Westhagen geparkten Audi S4 gestohlen hatten. Das knapp drei Jahre alte Auto habe einen Wert von 40 000 Euro, gab der Wolfsburger gegenüber den Beamten an. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer seinen schwarz lackierten Audi am Samstagabend, 12. Mai, in der oberen Etage einer Parkpalette in der Dessauer Straße abgestellt und danach nicht mehr benutzt. Zeugen des Fahrzeugdiebstahls wenden sich an die Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.

