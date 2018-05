Fahndung nach Köln-Chaoten: Polizei hofft auf Zeugen

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Anhänger des 1. FC Köln beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg in der VW-Arena. Die Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung intensiviert, teilte Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus mit. Die Ermittler rufen in Zusammenhang mit den Ereignissen im Bereich der Gästefans auf, der Polizei für ihre Ermittlungen sowohl Fotos als auch Videos zur Verfügung zu stellen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach mussten in der Arena Einsatzkräfte der Polizei im Gästefanbereich eingreifen, als eine größere Gruppe von Randalierern versuchte, gewaltsam vom Unter- in den Oberrang des Stadions zu gelangen. „Einsatzkräfte wurden sowohl mit Fahnenstangen geschlagen als auch mit Müllbehältern beworfen. Beim Durchgreifen der Einsatzkräfte kam es zum Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray“, berichtete Claus und fügte hinzu: „Hierbei wurden vier Polizisten verletzt, ein Beamter erlitt einen Handbruch, ein zweiter eine Fraktur des Ellenbogens. Außerdem wurden mehrere Besucher leicht verletzt.“

Zusätzlich richteten Fußball-Chaoten am vergangenen Samstag im Gästeblock einen hohen Schaden in den Toiletten der Arena an. Nach Zeugenangaben wurden die Beamten zum Teil mit dem Inventar aus den Toilettenanlagen beworfen, so Claus. 50 Anhänger des Gastvereins stünden im Fokus der Ermittler. „Daher bitten wir, dem Foto- und Videoaufruf zu folgen. Uns interessieren alle Aufnahmen, alle öffentlich zugänglichen Clips und Bilder werden in die Untersuchungen einbezogen“, betonte der Wolfsburger Polizeisprecher.