Škoda vermeldet den nächsten Absatzrekord

Wolfsburg Škoda blickt auf einen weiteren Rekordmonat zurück: Erstmals in der Unternehmensgeschichte lieferte der tschechische Automobilhersteller in einem April mehr als 100 000 Fahrzeuge an Kunden aus. Mit 107 100 Auslieferungen übertraf Škoda den Absatz des Vorjahresmonats um 10,1 Prozent (April 2017: 97...