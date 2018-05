Open Air im Biergarten

Wolfsburg Tanga Elektra treten am Freitag, 18. Mai, ab 20 Uhr im Biergarten des Hallenbads auf. Tanga Elektra machen New Soul, Elektroakustik, Tango. Daye, der ältere der zwei Brüder, spielt die Geige, die Loopstation und ist zudem noch der Sänger der Band. Eli begeistert am Schlagzeug und den Percussions....