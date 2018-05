Kultlager mit über 100 Teilnehmern

Die wissen, wie ein echtes Lager funktioniert: Am Pfingstwochenende fand auf dem temporären Zeltplatz am „Lago di Ramme“ in Bokensdorf das 47. Jugendzeltlager der Ortsfeuerwehr Fallersleben statt. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren aus 17 Jugendfeuerwehren nahmen teil....