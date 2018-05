SPD will mit Bürgern sprechen

Mitte-West Der SPD-Ortsverein Wolfsburg Stadtmitte lädt zu der Veranstaltung „SPD Ortsverein Wolfsburg Stadtmitte vor Ort“ am Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr am Parkplatz Klieverhagen ein. Das teilt Erich Schubert, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stadtmitte, mit. Der Ortsverein möchte in den nächsten Monaten...