Versuchter Einbruch in Kiosk in Westhagen

Wolfsburg In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter, in einen Kiosk im Stadtteil Westhagen einzubrechen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da die Täter den Ermittlungen zufolge von der weiteren Tatausführung abließen, besteht die Möglichkeit, dass die Einbrecher beobachtet wurden. Die Unbekannten hatten bereits versucht, die Eingangstür des Kiosks am Dresdener Ring nahe des Stralsunder Rings gewaltsam zu öffnen. Daher hoffen die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates auf Hinweise zu dem nächtlichen Einbruch. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung.