Handwerk zum Ausprobieren

Wolfsburg Die Kreishandwerkerschaft, die Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit bieten Ausbildungssuchenden am Dienstag, 12. Juni, die Möglichkeit, zwischen 9 und 12 Uhr in acht Handwerksgewerke hineinzuschnuppern, sich auszuprobieren und auch direkt zu bewerben. In...