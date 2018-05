Passat-Fahrer flüchtet mit 1,99 Promille

Wolfsburg Einen 28 Jahre alten Passat-Fahrer, der vor einer Polizeikontrolle flüchtete, konnten Einsatzbeamte am späten Sonntagabendstellen. Ein Alkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,99 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge war zunächst die Polizei von Zeugen um 22 Uhr zu einer angeblichen Prügelei auf dem Tankstellengelände in Detmerode an der Braunschweiger Straße gerufen worden. Als die erste Streifenbesatzung eintraf, fuhr der 28-Jährige davon, obwohl die Beamten sich bereits mit Blaulicht näherten. Hierbei steuerte der Wolfsburger von dem Tankstellengelände über einen Rad- und Fußweg, der zur Braunschweiger Straße verläuft, und reagierte erst nach mehreren hundert Metern auf die Haltesignale der Polizisten. Als ein Alkoholtest positiv verlief, werden von dem 28-Jährigen zwei Blutproben entnommen, um den genauen Promillewert bestimmen zu können. Zu der Schlägerei befragt, gab der 28-Jährige an, dass es Streitigkeiten mit einem ehemaligen Freund gegeben habe.

