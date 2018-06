Autostadt bietet Schülerprogramm

Wolfsburg Die Autostadt öffnet ihre Tore zum Tag des Schulgartens am Dienstag, 12. Juni, zwischen 13 und 17 Uhr. In Kooperation mit der Organisation „Gemüse-Ackerdemie“ werden Schülern in einem Lerngarten Ackerflächen vorgestellt, mit dem Ziel, Kindern den Umgang mit natürlichen Nahrungsmitteln...