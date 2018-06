440 neue Wohnungen in Westhagen?

Etwas überrumpelt fühlten sich Mitglieder des Ortsrates Westhagen in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag von einer Tischvorlage. Ihr war zu entnehmen, dass der Eigentümer des ehemaligen EDAG-Grundstücks in der Schweriner Straße 60 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen und 80 Boarding-Apartments für Kurzzeitmieter bauen möchte. Die SPD hätte der Aufnahme eines beschleunigten Bebauungsplanverfahrens sofort zugestimmt, die anderen...