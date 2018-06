VW beteiligt sich am Tag der Vielfalt

An weltweit 120 Produktionsstandorten hat Volkswagen eine äußerst vielfältige Belegschaft – und genau diese Vielfalt steht am heutigen „Deutschen Diversity-Tag“ auch bei VW im Blickpunkt, wie es auf der Mitarbeiter-Plattform „inside“ heißt. Die Autostadt-Türme in Wolfsburg werden zum Beispiel in...