Jugendzentrum Haltestelle zieht um

Stadtmitte Aufgrund des anstehenden Umbaus und der Neugestaltung der Markthalle schließt das Jugendzentrum Haltestelle dort ab sofort seine Türen und zieht übergangsweise bis voraussichtlich zum Jahresende in neue Räume in ein Ladenlokal in der Schillerstraße 23. Die Eröffnung ist dort für Montag, 25. Juni,...