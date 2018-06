Bäder-Experte Uwe Winter will das Badeland flottmachen

Der „Neue“ ist seit drei Wochen da – und er hat erste Arbeitsaufträge erhalten. Uwe Winter (60) ist Nachfolger von Ex-Badeland-Chef Torsten Krier, der sich nach 16 Jahren im März auf eigenen Wunsch in Richtung Bad Bevensen verabschiedet und dort die Geschäftsführung der Kurgesellschaft übernommen hatte. Winter, im November 1957 in Detmold geboren, hatte in den vergangenen Wochen sieben Wohnungsbesichtigungen hinter sich gebracht. Und...