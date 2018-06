VW braut in Argentinien alkoholfreies Bier

Wolfsburg Mal was Neues von Volkswagen. Neben Currywurst und hauseigenem Ketchup gibt es nun auch alkoholfreies Bier im Angebot. Allerdings nur in Argentinien. „Dort belohnt VW damit Fahrer, die auf Alkohol verzichten“, berichtet das Fachmagazin Werben und Verkaufen (WV). Es handele sich also um ein...