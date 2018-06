SPD zeigt ein Herz für Tiere

Eine große Hundewiese fordert die SPD-Ratsfraktion in einem Antrag, den sie in der gestrigen Sitzung des Bauausschusses in den politischen Beratungsgang einbrachte. Die Stadtverwaltung soll prüfen, wo in Wolfsburg mit einfachen Mitteln ein neuer Treff für Hundehalter und ihre Vierbeiner geschaffen...