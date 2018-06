Wie Familie Koller die Stadt veränderte

„Koller“ – so stellt sich Peter Antonius Koller dem Autohaus vor. Er möchte erreichen, dass der Wagen seines Onkels Matthias Koller noch repariert wird. Es geht um einen Reifenwechsel. Dringend. Vergeblich. Obwohl noch gut eine Stunde Zeit dafür wäre. Der Name Koller ist kein Türöffner. Wir sitzen im Parkhotel Steimker Berg, dem ältesten Stadtviertel Wolfsburgs, geplant von Professor Peter Koller. Es ist ein idyllisches Quartier, direkt am Stadtwald gelegen, unweit der Innenstadt, nahe am Schillerteich. Die Häuser weisen Fensterläden auf wie in Süddeutschland. VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff wohnte hier, Alt-Oberbürgermeister Rolf Schnellecke bezog später dessen Haus.

Professor Peter Koller (1907 bis 1996) wohnte hier zeitweilig, obwohl er 1972 einen Bergbauernhof als Familiendomizil in seiner Heimat Kärnten erwarb. Zwei katholische Kirchen, St. Christophorus und St. Heinrich, entwarf er für das junge Wolfsburg, dessen Stadtbaurat er von 1955 bis 1960 war, ganze Stadtteile von 1937 bis 1942, als der Bau der neuen Stadt des KdF-Wagens eingestellt wurde. Koller zog in den Krieg, geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Er war – 1937 von Hitlers Architekt Albert Speer damit beauftragt – der Stadtplaner dieser jetzt 80 Jahre bestehenden Stadt.

Zu den hier gebliebenen Kindern gehört Matthias Koller, der zweite Sohn. Er ist Architekt geworden, hat vor allem rund 150 Einfamilienhäuser gebaut, auch öffentliche Gebäude wie die Kirche der Siebentagsadventisten in der Kreuzheide und die Erweiterung des Hotels am Klieversberg. Zunächst wollte er gar nicht Architekt werden, in Baufragen war „mein älterer Bruder Peter Ansprechpartner“, sagt er. Es kam dann doch so. Aber Matthias Koller ging ins Ausland, arbeitete viele Jahre in der Bauplanung in Kuwait, bevor er in die Stadt seines Vaters zurückkehrte. Wolfsburg gefällt ihm, die Stadt „hat alles“, sagt er.

Matthias Koller hat sich engagiert in Wolfsburg, im Haus- und Grundeigentümerverein, im Österreich-Kreis, in der CDU und setzte sich für eine „tolerante Haltung und Achtung vor dem Islam“ ein. Unter anderem in Vorträgen über Kuwait wie im inzwischen aufgelösten Nordstadt-Kulturverein. Sein Neffe, Peter Antonius Koller, nicht. „Nein“, sagt er, „meine Familie war mir wichtiger“. Bereits als Student in Karlsruhe hatte er mit seiner Frau, ebenfalls eine Architektin, zwei Kinder. „Das war schwierig, als junge Familie zu studieren“, erinnert er sich. Weitere Kinder folgten. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs bekennt er dann auch, dass „ich auch vermeiden wollte, mich ständig zu rechtfertigen und beobachtet zu werden“.

Also, immer wieder über seinen Großvater zu sprechen, über dessen Verwicklung in der Nazi-Zeit, als schon 1931 Mitglied der NSDAP gewordener Architekt. „Er war ja nur ein lokal sehr bekannter Mann“, erläutert Peter Antonius Koller, „aber das genügte schon“. Mit Albert Speer verband seinen Großvater die Planung der neuen Stadt, mit dessen Sohn verbindet ihn das „Leben in der Familientradition“. Der junge Speer hat sich lösen können, einen weltweit geachteten Namen als Architekt gemacht. Peter Antonius Koller, Jahrgang 1964, auch, hier regional.

Nach dem Studium in Karlsruhe begann er, dort beruflich zu arbeiten. Dann lockte ihn sein Vater Peter Koller jr. zurück nach Wolfsburg. Er zögerte, aber „Projekte reizen mich“. Das war der Wolfsburger Bahnhof. „Es ist doch spannend, im Stil der 1950er-Jahre neue Bahnsteige zu entwerfen“, begründet er seine Entscheidung, 1995 ins hiesige Büro seines Vaters einzutreten. Seit 2002 ist er dort gleichberechtigter Partner von Jürgen Schütz und Joachim Heitmann.

Seither hat Peter Antonius Koller an vielen interessanten Projekten mitgewirkt: der neuen Kinderklinik, dem Islamischen Kulturzentrum, dem Forum Autovision. Einfamilienhäuser baut er nicht. Für den 54-Jährigen ist Bauen eine Leidenschaft, der Drang, „die Lebensumwelt der Menschen zu gestalten“. Ein öffentlicher Mensch ist er nicht, aber nicht unbekannt. Während unserer Unterredung joggt eine Frau vorbei und winkt ihm zu. So etwas fehlt dem Enkel des Stadtplaners in Wolfsburg: öffentliches Leben, Orte der Begegnung, an denen man sich trifft, flaniert, sieht.

WN-SERIE Bis zum Stadtjubiläum am letzten Juni-Wochenende berichten wir täglich über die Geschichte der Stadt Wolfsburg – aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mal liefern wir historische Fakten, mal kommen Zeitzeugen zu Wort, mal liegt das Augenmerk auf den Wegbegleitern der Stadtentwicklung, mal drehen sich die Geschichten um das VW-Werk, mal geht es um Sportler, die die Stadt geprägt haben, mal um die Kultur. Auf unserer Internet-Seite können Sie alle Artikel nachlesen.