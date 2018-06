Artistik, Tiere und Clowns

Über den Wolken – frei in der Luft schwebend, zwischen Raubtieren, auf dem Rücken der Pferde, auf Rollschuhen unterwegs oder an einem Seil hängend – das alles gibt es beim Zirkus Charles Knie bis zum 17. Juni in Wolfsburg zu sehen.Sein Winterquartier in Einbeck hat der Zirkus schon im März verlassen. Bis November stehen jetzt 47 Städte auf dem Programm der Zirkusfamilie. „Große Unterhaltung für alle Generationen schreiben wir uns auf...