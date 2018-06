50-Jähriger sitzt erneut betrunken am Steuer

Wolfsburg Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Mittwoch in Kästorf überprüften die Beamten einen 50-jährigen Kia-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann am Steuer saß, obwohl er im vergangenen Jahr seinen Führerschein wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bereits abgeben musste. Bei der Kontrolle am Mittwoch stand der 50-Jährige erneut unter Alkoholeinfluss, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

„Schon zu Beginn der Überprüfung in der Straße ,Zu den Balken’ musste sich der 50-Jährige an der Autotür festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren“, berichtete Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Es sei sofort leichter Alkoholgeruch wahrzunehmen gewesen. Ein Test ergab wenig später 0,69 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 50-Jährige muss sich erneut wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde ebenfalls eingeleitet.