27-Jähriger fährt mit 0,92 Promille

Wolfsburg Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat erwarten nun einen 27-jährigen Autofahrer, der am Sonntag unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den Mann aus dem Bördekreis morgens um 6.24 Uhr in der Daimlerstraße. Der Fahrer eines Skoda Octavia fiel den Polizisten wegen des Alkoholgeruchs in seinem Atem auf.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille hatte. Der Mann wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen, wo ein zweiter Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt wurde. Neben dem Bußgeld und dem Fahrverbot muss der 27-Jährige jetzt mit zwei Punkten in Flensburg rechnen.