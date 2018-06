Polizei schnappt Spielhallenräuber

Der 39-Jährige war mit zwei Stöcken bewaffnet in die Geschäftsräume der Spielhalle an der Breslauer Straße gestürmt und hatte einen 36-jährigen Angestellten bedroht. Foto: dpa

Wolfsburg Ein 39-Jähriger wird beschuldigt, die Spielhalle in der Breslauer Straße überfallen zu haben. Der Mann sitzt jetzt in Braunschweig im Gefängnis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ am Donnerstagnachmittag ein Ermittlungsrichter des Braunschweiger Amtsgerichts Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn.

Der 39-Jährige sei dringend tatverdächtig, am späten Montagabend eine Spielhalle am Wohltberg überfallen zu haben (wir berichteten). Aufgrund von Videoaufnahmen erkannten Drogenfahnder des Zentralen Kriminaldienstes der Wolfsburger Polizei den rauschgiftabhängigen 39-Jährigen, der bislang auch wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten sei, teilte Polizeisprecher Sven-Marco Claus mit.

Den Ermittlungen nach betrat der unmaskierte Räuber am Montagabend um 22.45 Uhr mit zwei Stöcken bewaffnet die Geschäftsräume der Spielhalle an der Breslauer Straße und bedrohte einen 36-jährigen Angestellten. Nach dem Griff in die Kasse flüchtete der Täter in Richtung Oppelner Straße. Der 39-Jährige wurde von Polizeibeamten während seiner Drogentherapie festgenommen. Zu den Vorwürfen machte der Beschuldigte keine Angaben. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig.