VfL-Profis unterstützen soziale Projekte

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg veranstaltet am Mittwoch, 19. September, nach 2013 und 2016 den dritten „Gemeinsam bewegen“-Tag. Unter dem Motto „11 für 11“ (elf Orte, elf Projekte – ein Team) werde sich die gesamte VfL-Familie bei verschiedenen sozialen Aktionen in und um Wolfsburg nützlich machen, heißt es in...