Der Wilde Westen

In den 40er-Jahren standen im Schachtweg die ersten provisorischen Läden der damaligen Stadt des KdF-Wagens. Möglichst nicht störende, kleine Betriebe wie Bäcker, Lebensmittelladen, auch Handwerksbetriebe sollten die Versorgung der damals noch jungen Stadt sicherstellen. Die Bauten erinnern an den filmbekannten Pionierstil im Wilden Westen der USA. Der Schachtweg führte, wie Dietrich Kautt in „Wolfsburg im Wandel städtebaulicher Leitbilder“ schreibt, „direkt zur Fußgängerbrücke über Bahn und Mittellandkanal, dem damals einzigen Zugang zum Volkswagenwerk“. Heute stehen dort teils hohe Bauten mit Arztpraxen und Büros neben immer noch kleinen Läden.kk/Foto: IZS