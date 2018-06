Blaues Blut in Wolfsburg

„Darin habe ich Schwimmen gelernt“, weist Günther Graf von der Schulenburg sogleich auf eine Fotografie von Heinrich Heidersberger im Awilon hin.

Sie zeigt das private Bassin von Johann Billen, dem Begründer des Naturstein-Betriebs. Erinnerungen sind für den 53-Jährigen Verpflichtungen, steht er doch in einer jahrhundertelangen Familientradition, die 1717 mit der Heirat von Adolf Friedrich von der Schulenburg mit Anna Adelheid von Bartensleben beginnt.

Familienoberhaupt ist der 83-jährige Günzel Graf von der Schulenburg, aber „mein Vater überlässt mir längst die Geschicke“, sagt er. Und „ich bereite meinen Sohn darauf vor“. Mit seiner französischen Frau Veronique hat Schulenburg zwei Kinder, einen Sohn (16) und eine Tochter (13), um die er sich als Vater sehr kümmert. So widmet er einen Teil der bevorstehenden Ferien der Familie, geht mit seinem Sohn zu den VfL-Spielen.

Das große Familienerbe hat er als Herausforderung angenommen, nutzt darin liegende Möglichkeiten. Weiß dadurch, das alles in Schleifen verläuft. Die Nazis jagten die Familie von der Wolfsburg. Die SED enteignete den Ersatzsitz in Neumühle, so „waren wir wieder in Nordsteimke“ ansässig. Schulenburg kümmert sich um den Ort, erwirbt und saniert historische Häuser, engagiert sich als Patron der evangelischen Nicolaikirche. Familientradition im lutherischen Verständnis. Und begründete die Musikreihe „Solo Deo Gloria“, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen, die deshalb hier auch Lang Lang erlebten.

Hektar für Hektar hat er den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb wieder auf die vor 1945 vorhandene Größe gebracht, ihn modernisiert und so konkurrenzfähig erhalten. Auf neue Weise könne alles wiederkommen, sagt er. Schleifen eben. Eine Gelassenheit und eine Gewissheit, die 300 Jahre Wolfsburger Familiengeschichte vermittelt. Die es auch erlaubt, für die eigenen Überzeugungen und Vorlieben „gute Vorbilder“ zu haben. Da ist der aktive Widerstand gegen die Nazis wie im „20. Juli“, in dem zwei Vorfahren ihr Leben verloren. Schulenburg ist überzeugter Demokrat: „Es gibt keine bessere Alternative.“

Da ist auch der „Feldmarschall“, Reichsgraf Matthias von der Schulenburg (161 bis 1747). Die Familie verdankt ihm den Grafentitel. Günther Graf von der Schulenburg sieht in ihm einen, der „meine Interessen hatte“. Beide sind leidenschaftliche Kunstsammler. Der heutige Schulenburg ist mit Künstlern wie Baselitz befreundet. Und sucht das Denkmal des venezianischen Feldmarschalls „auf Korfu auf“. Der Taxifahrer fuhr ihn umsonst, als er erfuhr, dass „ich ein Schulenburg bin“.

Das Schloss Wolfsburg ist passé, die Stadt Wolfsburg nicht. Schulenburg regt deshalb an, den Mittelstand „in das Gespräch zwischen VW und Stadt einzubeziehen.“

